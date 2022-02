Tatiana Oliveira, antiga participante do programa 'Casados à Primeira Vista', usou esta quarta-feira a sua conta oficial de Instagram para manifestar publicamente a sua indignação perante o caso do enfermeiro agredido no Hospital de Famalicão.

"Vergonhoso! Um enfermeiro foi agredido por uma família, chegou a ser espancado por 10 pessoas ao mesmo tempo", lembra a antiga participante do programa da SIC, que ficou particularmente tocada pelo caso por ser também enfermeira de profissão.

"Haja justiça", pede. "Enfermagem é a arte de cuidar! As melhoras para este enfermeiro herói", termina. À sua partilha, que pode ver aqui, Tatiana juntou ainda uma impactante imagem captada após a agressão.

Recorde-se o caso refere-se a um enfermeiro e um funcionário de uma empresa de segurança privada que ficaram feridos esta madrugada no serviço de urgência do Hospital de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga. A situação envolveu "grupo de 15 a 20 cidadãos".

