Tatiana e Rúben Boa Nova estão de férias no Rio de Janeiro e esta terça-feira, dia 9 de janeiro, visitaram duas favelas, Rocinha - a maior do país, com quase 70 mil habitantes - e Vidigal. Na sua conta no Instagram, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' mostrou imagens deste dia especial e falou sobre a sua experiência, que considerou muito positiva.

"Hoje visitámos duas favelas do Rio de Janeiro. Rocinha e Vidigal. Sempre acompanhados por um guia da que nos fez entender e desmistificar muitos dos nossos medos e curiosidades sobre as favelas do Brasil!", começou por escrever.

"Vocês não vão acreditar, as favelas são o sítio mais seguro do Rio! Lá não roubam nem fazem mal a turistas, protegem muito as mulheres e respeitam-se uns aos outros… um mundo completamente diferente das áreas da praia, uma outra realidade! Na favela, podemos andar livremente de telemóvel na mão, na praia já não é assim! Vimos de tudo, e com a explicação do [guia] pudemos entender bem mais sobre as favelas! Esta viagem ao Rio está a ser uma superação para mim em muitos sentidos!", concluiu Tatiana.

Veja abaixo o vídeo com as imagens deste dia.