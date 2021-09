Tatiana Boa Nova precisou de ser assistida no hospital no início desta semana por ter sofrido um ataque de ansiedade. Passados alguns dias desde o episódio que a levou a passar a madrugada no hospital, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' partilhou com os fãs novidades sobre o estado de saúde.

"Como estás da ansiedade?", quis saber uma seguidora preocupada.

"Não estou muito bem, todos os dias me tenho sentido bastante ansiosa. Comecei a frequentar uma psicóloga e conversar com ela ajuda", conta a esposa de Rúben Boa Nova, vencedor da 'Casa dos Segredos 3'.

Tatiana, recorde-se, é gerente dos vários negócios do casal e mãe do pequeno Lourenço.

