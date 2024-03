Ainda agora estreou o novo 'Big Brother' e já há discussões dentro da casa. Uma das grandes protagonistas destes momentos de tensão tem sido Catarina Miranda.

Não ficando indiferente à concorrente, Tatiana Boa Nova, que também participou no reality show da TVI, notou na sua página de Instagram:

"Há várias maneiras de se mostrarem dentro de um reality show. A forma forçada e o querer estar em todas as frentes pode ser vantajoso no sentido de ser uma peça precisa no jogo! Mas, eu prefiro pessoas REAIS! Que joguem com educação, princípios, que saibam falar, que se consigam fazer ver e ouvir sem menosprezar o outro! Mas isto sou só eu. Aparecer sempre a cascar nos outros só porque sim não é de todo bonito de ser ver!".



© Instagram - Tatiana Boa Nova

