Na nova edição do 'Big Brother' entraram 20 novos concorrentes, mas, na verdade, nem todos são completamente anónimos. Catarina Miranda é uma das novas moradoras da 'casa mais vigiada do país' e logo no vídeo de apresentação houve quem a reconhecesse... mas de um outro canal.

Catarina participou na segunda temporada de 'Hell’s Kitchen', na SIC, há dois anos. Na segunda temporada do concurso conduzido por Ljubomir Stanisic não conseguiu chegar à final, mas agora quer disputar o prémio de 100 mil euros do reality show da TVI.

Catarina tem agora 25 anos e vive em Almeirim. Acabou por não abandonar a paixão pela cozinha e trabalha como chef em cruzeiros de luxo.

Vale lembrar que no programa da SIC, Catarina viveu momentos de grande tensão com Olga. As discussões entre as duas acabaram por marcar a edição.

