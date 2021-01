Tatá Werneck voltou a ser alvo de comentários menos positivos nas suas redes sociais e, uma vez mais, respondeu à letra às provocações.

Um seguidor resolveu brincar com o facto de a atriz ser mais velha que o marido e questionou-a no sentido de perceber "como se sente sendo da idade dos seus sogros?".

Desagrada com o comentário, a estrela brasileira respondeu: "Primeiramente, quero desejar-te boa tarde. Segundamente, quero-te mandar levar no c****, se não te incomodares".

A atriz, recorde-se, tem 37 anos e é casada com o ator Rafa Vitti, de 25. Rafa é filho de João Vitti, de 53 anos, e Valéria Alencar, de 55.

