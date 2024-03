Se é fã de 'Taskmaster', apenas precisa de esperar mais algumas horas para voltar a ver este programa.

Acontece hoje, dia 16 de março, o arranque da quarta temporada que, como já é sabido, terá no elenco fixo os seguintes nomes: Toy, Cândido Costa, Carolina Deslandes e Madalena Abecasis.

Destes quatro nomes, apenas a cantora é uma completa novidade, dado que os restantes elementos já haviam participado neste programa.

Tal como aconteceu nas temporadas anteriores, cada episódio terá um convidado especial. Na emissão de estreia, Catarina Furtado juntar-se-á para divertir os espectadores.

'Taskmaster', vale recordar, é uma adaptação do programa homónimo criado no Reino Unido, por Alex Horne. Em Portugal, os concorrentes têm de cumprir as missões apresentadas por Vasco Palmeirim e Nuno Markl para assim acumularem o maior número de pontos possível. No final, há um vencedor.

O programa será emitido a partir das 21h59, logo depois da estreia de 'Alguém Tem de o Fazer', o novo programa de José Pedro Vasconcelos.

Leia Também: 'Alguém Tem de o Fazer'. Eis o novo programa de José Pedro Vasconcelos