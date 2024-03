José Pedro Vasconcelos tem um novo programa na RTP. O humorista conduzirá 'Alguém Tem de o Fazer', um formato inédito em Portugal que irá fazer uma "viagem imersiva pelo universo das profissões", conta a estação pública.

Produzido pela Coral Europa, este "docreality" será "integralmente gravado em exteriores" e tem como principal objetivo "dar rosto a quem desempenha profissões necessárias ao bom funcionamento em sociedade, mas que raramente sai do anonimato".

"Com a sua habitual irreverência e sentido de humor, José Pedro Vasconcelos vai lançar-se nesta aventura, viajando de norte a sul do país em busca dos mais variados ofícios: vestirá a pele de diferentes profissionais, acompanhando todos os passos das suas jornadas de trabalho e sentindo na primeira pessoa o orgulho, a dedicação, mas também as dificuldades diárias de cada uma delas. No fundo? Alguém tem de o fazer!", conclui a nota em causa.

'Alguém Tem de o Fazer' estreia-se a 16 de março, pelas 21h.

