O bebé é fruto do relacionamento do piloto com Maria Botelho Moniz.

Pedro Bianchi Prata voltou a encantar os fãs com uma encantadora fotografia do filho bebé, o pequeno Vicente. O piloto mostrou-se com o menino ao colo e, na ausência de Maria Botelho Moniz, os dois passaram uma "tarde de rapazes", conforme escreveu Pedro na legenda da partilha. Os seguidores não só aplaudiram a publicação como ainda destacaram as parecenças entre pai e filho. Veja abaixo a partilha. Leia Também: Pedro Bianchi Prata volta ao programa onde conheceu Maria Botelho Moniz