Tatiana Boa Nova tem recebido várias mensagens nos últimos meses de pessoas que se sentem preocupadas com a sua magreza, considerada por muitos excessiva.

A ex-concorrente dos reality shows da TVI, no entanto, já se mostrou desagrada com a forma como essa preocupação tem sido demonstrada, o que voltou a acontecer esta sexta-feira, dia 23 de junho.

"Tão magra que até está a ficar feia de cara", atirou uma cibernauta, com Tatiana a responder da seguinte forma: "Quando não se acrescenta, ficar calado é a melhor opção. Quando não nos sentimos bem connosco próprios, criticamos o outro! Está mais que provado que quem está feliz e de bem com a vida, não faz comentários desnecessários e desagradáveis acerca da vida dos outros. Muito menos do aspeto físico".

"Dona Nilsa, as maiores felicidades para si espero que consiga encontrar o seu melhor caminho", concluiu Tatiana.



© Instagram/Tatiana Boa Nova

