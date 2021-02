Está cada vez mais perto o momento em que a atriz Sadie Robertson e o marido irão conhecer o primeiro fruto do relacionamento – uma menina.

No Instagram, o casal não escondeu o entusiasmo e ansiedade pela chegada da menina. Na rede social, partilharam uma série de fotografias do baby shower que antecede a chegada do primeiro filho de ambos.

O evento contou com a presença dos amigos e familiares mais próximos do casal. “Estamos muito gratos pelos nossos queridos amigos que prepararam este baby shower, e que continuam a ‘mimar-nos’ com tanto amor e carinho. Estamos muito gratos por saber que a nossa filha vai crescer no meio de pessoas como vocês! Estamos tão felizes”, escreveram na legenda que acompanha as fotografias do baby shower.

