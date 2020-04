Fernanda Serrano é uma mãe muito 'babada'. Prova disso são as várias publicações que faz na sua conta de Instagram e nas quais aparece junto dos quatro filhos: Santiago, de 14 anos, Laura, de 11, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro.

Ora, foi precisamente com a filha mais nova que Fernanda encantou os seus seguidores do Instagram, tal era a ternura presente no referido retrato.

"Real Love! Hoje, dia de celebrar o amor! A vida! O futuro! Bom fim-de-semana de quarentena a todos! Sorriam sempre", afirmou na legenda da publicação.

Recorde-se que os filhos são fruto do casamento de 15 anos, entretanto terminado, com Pedro Miguel Ramos.

