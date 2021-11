O tempo passa rápido e que o diga Tânia Ribas de Oliveira. A apresentadora da RTP partilhou na sua conta de Instagram uma montagem de fotografias com 16 anos de diferença.

Na primeira, referente a 2005, a comunicadora surge com uma vasta equipa com a qual trabalhava na altura no programa 'Só Visto', onde se incluíam nomes como Daniel Oliveira, e na segunda na atualidade.

"Em cima: Daniel Oliveira, Helena Coelho, Dália Madruga, Bárbara de Oliveira Pinto, eu e o Sérgio Oliveira. Estávamos em 2005, no início de todos os sonhos. Formávamos a equipa do Só Visto e, cada um de nós, seguiu depois disto o seu caminho", começa por contextualizar.

"O Daniel é Diretor de Programas da SIC, a Helena tem os seus projetos extra tv, a Dália mudou de vida e vive feliz em Elvas com a família, a Bárbara vive fora de Portugal há vários anos, o Sérgio é coordenador de conteúdos da Nossa Tarde e eu sou apresentadora da Nossa Tarde, na RTP", sublinha.

"Hoje, recebemos a Dália. Que saudades! Um dia, juntamo-nos todos, combinado? Que delícia de recordação!", disse por fim.

