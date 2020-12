Esta segunda-feira, dia 21, João Baião foi surpreendido no programa da SIC 'Casa Feliz' por uma das pessoas mais especiais da sua vida - Tânia Ribas de Oliveira.

A apresentadora da RTP1 elogiou o trabalho que João e Diana têm vindo a fazer nas manhãs:

"Ele é o meu companheiro da vida toda. Não só em trabalho, mas essencialmente na vida. Quando começaste a trabalhar com ele eu fui reconhecendo um olhar que só tem com pessoas que acarinha muito. Fico muito feliz com vocês", notou.

Esta é uma amizade muito especial que foi construída durante os sete anos em que trabalharam juntos no primeiro canal. Tânia afirmou ainda que deposita em Baião toda a confiança: "O João nunca na minha vida me vai trair, magoar, fazer alguma coisa que me magoe".

Já no final da conversa, os dois trocaram mensagens de muito amor. "Fazes muita falta às pessoas, não há ninguém como tu. Por isso devias ser eleito património nacional, deviam fazer uma estátua para ti. És pura verdade. Que Deus te dê em dobro o que dás às pessoas. É o maior privilégio do mundo ser tua amiga e como se fosse tua irmã. Estou sempre aqui para ti, porque amo-te muito", disse Tânia.

Já João, acrescentou. "Desde que te conheço a minha vida ganhou uma nova dimensão profissionalmente e pessoalmente. És muito importante na minha vida e fazes parte da minha respiração. Amo-te muito".

Veja o bonito momento aqui.

