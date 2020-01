Esta terça-feira, dia 27, Cristina Ferreira recebeu na sua casa da SIC uma grande amiga, Tânia Ribas de Oliveira.

Durante a sua conversas, as duas apresentadoras falaram de vários assuntos. Assim sendo, Tânia confessou que a família é muito importante para si, mas que também adora trabalhar em televisão, pelo que com a conjugação das duas coisas é perfeita.

Por outro lado, as amigas ainda refletiram sobre os horários em que trabalham, antes desvalorizados por muitas pessoas.

"Não podemos ficar doentes assim de uma hora para a outra", disse Cristina, acrescentando que durante anos os horários da manhã e da tarde foram negligenciados.

Relativamente à sua vida pessoal, Tânia assumiu que não queria ter mais filhos. "Fechei [a loja]. Já chega", diz, revelando-se muito realizada com o seu núcleo. No mesmo âmbito, e após 10 anos com o seu marido, a apresentadora revela que continua muito apaixonada.

Cristina acabou por tecer vários elogios o marido da amiga sublinhando: "Ele é o que mais se adaptou a ter a companheira com sucesso".

Então e Cristina? Bem, Tânia afirmou que anda há 17 anos a tentar casá-la com alguém, tendo mesmo dito que acreditava que esta ficaria bem com o jornalista Bento Rodrigues.

Misteriosa, acrescentou: "Eu sei com quem vais acabar, mas fica entre nós".

A certo momento, João Baião também entrou na conversa deixando-a ainda mais animada.

