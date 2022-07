Tânia Ribas de Oliveira fez uma publicação do Instagram dedicada à 'cãopanheira' Mel. A apresentadora não podia estar mais encantada com a sua cadela de estimação que, desde que começou a fazer parte da família, só trouxe alegrias.

"A Mel, a nossa miúda. Faz 10 meses daqui a três dias. Chegou em dezembro e ocupou imediatamente um espaço no nosso coração. Não era um espaço vazio, porque o Bauer nunca se foi embora da nossa memória, mas era um espaço físico que estava à espera dela. A verdade é essa: estávamos à espera dela. E ela sabia e sabe disso", afirma.

"Não nego que os primeiros meses foram um desafio: os cachorros não despertam em mim a ternura das fotos dos Instagram - são lindos mas têm de ser ensinados e levo essa tarefa muito a sério. Hoje, já mais crescida e ciente do que pode e não pode fazer, já nem imaginamos a vida sem ela. É independente, muito meiga, inteligente, calma e feliz. Conhece as dinâmicas da casa e da família, sabe que eu sou a chata de serviço e que os rapazes são mais descontraídos. Mas somos próximas e cúmplices e temos uma linguagem própria que me faz feliz", sublinha.

"Os cães têm esta coisa fabulosa de conhecerem a família onde se integram como se lá vivessem desde sempre. E mudam sempre tudo para melhor, mesmo quando ao início não parece. São os amigos que nem nos lembramos que temos - porque são tão presentes que já fazem parte de nós - e mesmo nas asneiras, são os primeiros a pedir desculpa com o olhar. Só quem partilha a vida com eles sabe do que falo. Mel, dez meses a saber a uma vida inteira. Só um amor grande explica isto. E os grandes amores são aquilo que na vida nos move, sempre. Obrigada, minha linda", completa.