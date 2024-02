Tânia Ribas de Oliveira recordou junto dos seguidores o momento em que foi entrevistada pelo repórter Nuno Santos quando tinha apenas 14 anos.

A apresentadora fez uma nova publicação na sua página de Instagram este domingo, dia 4 de fevereiro, onde partilha o vídeo dessa primeira interação com o mundo da televisão.

"O meu sonho sempre passou pela comunicação. O meu pai fez rádio em Angola e acho que a paixão com que me falava sobre isso (e aquela voz linda) acabaram por me influenciar", começou por dizer na legenda da partilha.

"Quando tinha 14 anos fui interpelada à saída da escola pelo repórter do programa 'A Nossa Turma', na RTP. O repórter chamava-se Nuno Santos, que foi muitos anos mais tarde meu diretor e me deu espaço para a concretização de muitos dos meus sonhos. Não há coincidência", disse.

"Aqui está a Tânia na sua primeira aparição televisiva, envergonhada mas feliz, a falar sobre ginástica, a sua grande paixão durante 25 lindos anos no Sporting", completou.

As reações à publicação não tardaram a chegar. "Isto é ouro", comentou Nuno Markl. "Que máximo", escreveu Maria Botelho Moniz.

