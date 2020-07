Tânia Ribas de Oliveira tem estado no centro de boatos que alegam que vai deixar a RTP para se mudar para a SIC. Especulações às quais a apresentadora acabou por reagir durante a conversa com Joana Cruz e Daniel Fontura, na RFM.

"São boatos! E pronto, vou falar sobre isto pela primeira vez porque não há mesmo nada para falar sobre isto. Tenho contrato com a RTP por mais dois anos", começou por destacar, esta terça-feira, 28 de julho.

"Amanhã estou no ar a estrear um novo projeto de daytime para a RTP", acrescentou, referindo-se ao programa 'Rota N2'.

Este formato vai estar no ar entre 28 de julho e 7 de agosto e vai "percorrer a maior e a mais mítica estrada portuguesa: a Estrada Nacional 2".

"Ao longo desta viagem, que liga Chaves a Faro, vamos conhecer alguns dos pontos mais emblemáticos da estrada nacional que atravessa 11 distritos e 35 concelhos, mais de uma dezena de rios e quatro imponentes serras que atestam a enorme diversidade do interior de Portugal.

Em ROTA N2, com Tânia Ribas de Oliveira, José Pedro Vasconcelos, Vanessa Oliveira, José Carlos Malato, Joana Teles, Isabel Angelino e os repórteres Inês Carranca e Tiago Goes Ferreira, vamos conhecer uma estrada rica em gentes, em histórias, em património, em cultura, não esquecendo tambéma riqueza gastronómica e as paisagens naturais do nosso país. São 739 quilómetros de pura beleza de uma estradaúnica na Europa e que este ano celebra 75 anos de existência", lê-se ainda no comunicado que foi enviado às redações sobre o novo programa.

Para terminar, Tânia Ribas de Oliveira disse: "Não há qualquer convite e, portanto, está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu desejo as maiores felicidades a todos, amigos felizes e contentes".

