Tânia Ribas de Oliveira foi 'mimada' pelos filhos no Dia da Mãe, celebrado este domingo, com dois presentes simbólicos que não resistiu em mostrar nas redes sociais.

A apresentadora da RTP começou por mostrar o poema que o filho mais velho, Tomás, de oito anos, lhe fez.

"Mãe , gosto de ti / Desde aqui até a lua / Para mim és a melhor / E a mais linda desta rua / Mãe , gosto de ti / Porque és muito fenomenal / Mas como tu / Não há ninguém igual / Mãe, com a tua bondade / Sinto-me cada vez com mais felicidade / Tens o coração leal / E para mim és muito especial", pode ler-se no manuscrito.

Tânia Ribas de Oliveira partilhou depois o desenho que Pedro, de seis anos, lhe fez e no qual ilustra a família "num dia de sol com Jesus".

Vale lembrar que os dois filhos da apresentadora resultam do casamento com João Cardoso. O casal está junto há 17 anos e casado desde 2009.

