Tânia Ribas de Oliveira tem esta quinta-feira motivos para celebrar. O pai da apresentadora faz anos e a data merece ser celebrada. Apostando nesta máxima, o rosto da RTP dedicou ao progenitor uma menagem onde declara todo o seu amor.

"Parabéns, papá! O Amor não se mede, mas eu amo-te daqui até à lua. Desde sempre e até seres muito velhinho, mas eu acho que tu não vais ser muito velhinho. Vais ser sempre o pai mais alto, com os olhos mais bonitos e com a voz mais linda. Sempre. Um beijo da tua filha", escreveu Tânia Ribas de Oliveira, que acompanhou as suas palavras com um conjunto de fotografias saídas do seu álbum de família.

Confira a galeria para ver as imagens.

