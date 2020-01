António Camelier deixou-se fotografar na cama de um hospital esta quinta-feira para desta forma anunciar aos seus seguidores que precisou de se submeter a uma operação. O ator sofria há vários meses com dores provocadas por uma hérnia giscal.

"Finalmente consegui derrotar esta maldita hérnia que me andava a azucrinar a cabeça faz tempo! Pouco depois de ter estreado [o musical] 'O Peter Pan No Gelo', quase lancei a toalha ao chão. As dores começaram a ser insuportáveis, não havia analgésicos, anti-inflamatórios, opióides, corticóides que acalmassem estas dores lancinantes", conta, revelando que procurou ajuda médica e encontrou uma solução a curto prazo fazendo infiltrações.

O procedimento ajudou a ultrapassar a fase mais aguada de dor e a possibilitar que conseguisse realizar os 56 espetáculos que ainda lhe restavam.

Depois das infiltrações, "ficaram as parastesias (dormência e perda de força na perna esquerda)". E para resolver em definitivo este problema que Camelier se submeteu a uma operação.

Feita a intervenção, o ator terá agora "um tempinho de recuperação, onde o descanso e a fisioterapia serão fulcrais para o sucesso".

Leia Também: Teresa Guilherme aumenta rumores de regresso à TVI: "Tenho novidades"