Depois de ter apresentado aos seus seguidores do Instagram o novo elemento da família, Tânia Ribas de Oliveira 'mimou' os internautas com as imagens que retratam o momento em que levou para casa a cachorrinha Mel.

"Uma fotografia de sábado, o dia em que trouxemos a Mel para casa e fizemos a maior surpresa do mundo aos nossos filhos", lembra a apresentadora da RTP na legenda de um conjunto de imagens onde surge com a nova 'cãopanheira' ao colo.

A pequena Mel trouxe nova alegria à família de Tânia Ribas, que recentemente viveu um período delicado devido à morte do cão que tinham há vários anos - Bauer.

