Tânia Ribas de Oliveira é uma mamã muito 'babada' e não resiste em partilhar com os fãs alguns dos momentos que vive na presença dos filhotes.

Ainda esta quinta-feira, a apresentadora foi surpreendida pelo filho mais velho, Tomás, momento que destacou na sua página de Instagram.

"São mesmo (não há como negar!) os melhores presentes que podemos receber. Aqueles que são feitos com as mãos e com o coração, pelos artistas da nossa vida: os nossos filhos. (Este livrinho foi feito pelo Tomázinho para mim)", escreveu na legenda das recentes imagens que publicou na rede social e onde mostra o 'miminho' que recebeu.

Recorde-se que a apresentadora da RTP e o marido, João Cardoso, são ainda pais do pequeno Pedro.

