Foi depois de receber Mimicat no programa 'A Nossa Tarde', esta segunda-feira, dia 15 de maio, que Tânia Ribas deixou uma mensagem de apoio pública à cantora.

"Muito orgulho nela, na música e na força. Era impossível ouvir esta música e ficar indiferente. Agora venha a vida e palcos e carisma. Nada disto lhe falta! Obrigada, Mimicat! Bem-vinda a casa", disse a apresentadora na legenda de duas imagens que destacam a presença da cantora no programa.

De recordar que Mimicat foi quem representou Portugal na edição deste ano da Eurovisão. A final da competição decorreu no passado sábado, dia 13 de maio, e quem saiu vencedor foi a Suécia com o tema 'Tattoo', de Loreen. Portugal ficou em 23.º lugar com a música 'Ai Coração'.