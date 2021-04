É dia de festa em casa de Tânia Ribas de Oliveira. João Cardoso, marido da apresentadora, celebra mais uma primavera e a data mereceu ser destacada nas redes sociais com uma declaração de amor.

"Hoje faz anos o amor da minha vida", começou por escrever Tânia na legenda de uma carinhosa fotografia de ambos.

"O amor de todos os beijos e segredos, o amor de todas as horas e segundos, o amor da paixão e da paz, o amor que ilumina a nossa casa tão bonita! Hoje, o dia é do João do mar e do surf, da música e da tranquilidade. Parabéns, meu amor! Que dia feliz", acrescentou.

Tânia e João celebraram em fevereiro 16 anos desde que começaram a namorar. Em 2009 subiram ao altar e são já pais de dois meninos - Tomás, de sete anos, e Pedro, de cinco.

