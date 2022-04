Tânia Ribas de Oliveira termina a semana com a celebração de uma data especial. O marido, João Cardoso, completa mais um ano de vida esta sexta-feira, 29 de abril.

No Instagram, a apresentadora da RTP1 assinalou o momento com uma fotografia de ambos. "O meu quarentão. Parabéns, meu amor", escreveu na legenda do carinhoso registo fotográfico.

Na caixa de comentários, os fãs, colegas e amigos não tardaram a também deixar uma mensagem onde desejam um feliz aniversário a João Cardoso.

De recordar que o casal tem dois filhos em comum, os pequenos Tomás e Pedro.

