Tânia Ribas de Oliveira vive um dia especial. O irmão mais novo completa mais um ano de vida este domingo, 15 de novembro, data que a apresentadora assinalou na sua página de Instagram.

"Hoje o Miguel faz anos, o nosso irmão mais pequenino, que é ao mesmo tempo o maior dos três. Tem uma relação de grande cumplicidade com o Kiko, mas a mim chama-me mana desde que aprendeu a falar. Nunca me tratou pelo nome e eu derreto-me toda com ele", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece com os irmãos.

"Parabéns, puto mais querido! Os manos adoram-te. Tem um dia muito feliz! (reparem como eles são loucos por mim)", concluiu.

