São muitas as mensagens que estão a espalhar-se nas redes sociais com importantes apelos, num momento em que Portugal vive com o agravamento da pandemia da Covid-19. Figuras públicas 'unem-se' para passar a mensagem do quanto é importante cumprir as medidas para tentar travar este momento difícil.

Andreia Rodrigues foi um dos nomes conhecidos que não deixou de lado a oportunidade de dar o seu contributo para que essa mensagem chegue a todos os portugueses.

"Não é o primeiro post mas gostava que fosse o último sobre o tema. No domingo pedi a quem está na linha da frente que partilhasse o seu testemunho para que, quem ainda não entendeu a violência do que se vive, se possa colocar no lugar de todos os que estão na linha da frente e assistem a este terror, dos que perdem as forças, dos que sucumbem a este inimigo sozinhos, num corredor", começou por escrever, esta quarta-feira, na sua página de Instagram, onde partilha algumas das muitas mensagens que publicou nas stories durante os últimos dias.

"Aqui estão apenas alguns excertos, das dezenas que recebi e partilhei nas stories. Mas também faço este post para pedir respeito por todos os que se sacrificam e todos os que, a cada dia, vão trabalhar para que os serviços permaneçam e permitam que a maioria fique em casa. Ficar em casa para se protegerem e protegerem os que amam... será assim tão difícil?!", acrescentou, destacando o trabalho de todos os que estão na linha da frente a combater a pandemia.

Na mesma publicação, a apresentadora da SIC revela também que perdeu alguns seguidores por causa da sua postura e mensagens sobre a pandemia, mas não está preocupada com a redução desse número.

"Movo-me por causas, por pessoas...acho que ter uma plataforma para postar só 'coisas bonitas' não faz sentido, não é real... se no domingo perdi 'negacionistas'?! Perdi! Mas estou bem com isso. Ter seguidores nunca será mais importante do que os valores que defendo, interessa-me ter aqui quem é do bem, quem nutre empatia pelo outro, que sabe que ser é muito mais importante e valioso do que parecer! Ajudar, alertar e tentar salvar outros, através da sensibilização, será sempre mais importante", disse.

"Faço este post para, mais uma vez, agradecer a TODOS os que têm de estar na trabalhar e a expor-se a este vírus! Para agradecer aos médicos, enfermeiros, recepcionistas, auxiliares, empregados de limpeza nos hospitais, bombeiros e tantos outros (cada um com a sua importância), que entre corredores de sofrimento se debatem com o cansaço extremo, o medo, a frustração. Médicos e enfermeiros que se arriscam para salvar muitos que não quiseram saber nem de si, nem dos outros", continuou.

Antes de terminar, Andreia Rodrigues mostrou-se ainda preocupada com o aumento do número de mortes em Portugal por Covid-19, que já ultrapassou os 200.

"Também estou cansada, quero a minha vida, os meus amigos e os seus abraços de volta! Quero passear os meus cães, com a minha filha pela mão, sem ter medo de quem passa perto e sem máscara...mas agora é tempo de combater e a alguns só se pede que fiquem em casa! Por favor: Cuidem-se e cuidem de quem vos rodeia", concluiu.

