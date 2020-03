Esta sexta-feira, dia 27, Cláudio Ramos deixou-se abalar por algum desânimo e não escondeu dos fãs que o dia está a custar mais do que os restantes, desde que está a cumprir a sua quarentena.

Numa publicação feita esta tarde, o apresentador desabafou sobre o cansaço que marcou o dia.

"Talvez, até agora, para mim este esteja a ser o dia mais complicado deste isolamento. Não quero sentir isto, porque se há na rua gente a trabalhar para que o País siga em frente, se os profissionais de saúde estão na frente de batalha e seguem. Exaustos mas seguem. Se há crianças metidas em casa há dias em lugares com pouco espaço, se há empregadores e empregados que não sabem o que vai acontecer no fim do mês... Porque reclamo eu? Era o que faltava", começou por dizer.

Mas prometeu não se deixar vencer e afirmou que vai cuidar de si para se sentir melhor.

"Vou disfarçar a tristeza, usar uma roupa bonita, vou perfumar-me, vou calçar os sapatos de verniz que uso em ocasiões especiais e vou dançar. Vou afastar os móveis outra vez e outra vez dançarei. Mal. Mas dançarei! Espero que não se importem", rematou.

