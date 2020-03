Cláudio Ramos aproveitou a quarentena para responder a algumas questões dos seus fãs relacionadas com a nova edição do programa 'Big Brother 2020'.

"Voltarias a participar no 'Big Brother Famosos'?", quis saber uma seguidora, que mereceu resposta pronta por parte do apresentador.

"Nem preciso de pensar para dizer que sim. Foi uma experiência enriquecedora, foi uma experiência que me ajudou a chegar onde estou", começou por explicar, revelando depois que foi precisamente esta experiência que lhe valeu uma qualidade única que o distingue dos apresentadores do 'Big Brother' no mundo inteiro.

"E ainda bem que participei, se não tivesse participado eu não iria conseguir colocar-me no sítio onde estão os concorrentes. Nós somos o único país no mundo onde o apresentador já esteve dentro da casa como concorrente", revelou.

