Cláudio Ramos continua em isolamento, por isso, tem aproveitado as redes sociais para estar em contacto com os seus seguidores, sobretudo os do Instagram.

Ainda esta quinta-feira, por exemplo, aquele que será o anfitrião da próxima edição do 'Big Brother', partilhou um vídeo no qual surge a dançar, lentamente.

"Se falarmos de janela e de gente que está nela, apetece-me fazer o convite: dançamos?", afirmou na legenda da publicação.

Ora veja:

