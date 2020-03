O programa 'Big Brother 2020' tinha data de estreia marcada para o dia de ontem, domingo, 22 de março. A pandemia do novo coronavírus obrigou a uma adiamento do regresso do famoso reality show, que ficou agora sem data de estreia prevista.

Porém, apesar do adiamento, o trabalho da equipa que está a produzir o formato está longe de estar suspenso. Cláudio Ramos voltou a reunir esta segunda-feira, dia 23, com elementos da produção... mas agora a partir de casa.

"Já sabemos que este BB2020 vai ser muito à frente, mas nunca imaginámos que a partir de certo momento as nossas reuniões fossem todas feitas à distância. Louvada tecnologia esta que continua a permitir que, na minha terceira semana de isolamento social, continuemos todos a trabalhar no formato", declarou o apresentador, que irá ser o grande anfitrião desta nova edição do 'Big Brother 2020'.

"Hoje eu e a Verónica Silva estamos a trocar impressões sobre os concorrentes. A ver qual de nós já sabe mais sobre eles", desvendou ainda.

