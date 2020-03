Dia 22 de março, este seria 'o' dia para Cláudio Ramos. O apresentador deixou a SIC no início de fevereiro para abraçar o grande desafio profissional da apresentação do 'Big Brother 2020'. A estreia estava marcada para este domingo, mas devido à pandemia da Covid-19, a TVI decidiu adiar.

Neste dia que marcaria oficialmente a sua chegada à estação de Queluz, o apresentador deixou uma sentida mensagem aos fãs nas redes sociais na qual afirma que continua a acreditar num futuro risonho.

"Sempre acreditei. Em algo ou em alguma coisa. Não há uma definição para esta palavra que me acompanha a vida toda e me tem feito companhia nestes dias. Os livros dizem que é amplo o seu significado. Eu diria que, se quisermos, se resume por agora a acreditar que sairemos disto. Acredito também que sairemos disto mais fortes, mais humildes, menos empinados, com as prioridades no lugar certo e pensaremos duas vezes antes de olharmos para o lado. Sairemos com tempo para ter tempo e não reclamar dele. Depois disto não tenhamos memória curta, por favor. Acreditemos com força", escreveu.

