Cláudio Ramos resolveu esta quarta-feira animar o seu dia de quarentena com uma mudança no escritório improvisado onde tem trabalhado a partir de casa no decorrer dos últimos dias.

"Hoje mudei de lugar. Há mais de uma semana que estava na mesma secretária improvisada achei que tinha de criar uma nova rotina. Mudei-me para frente da janela que fica de frente para a cidade. Cidade que ficou silenciosa. Primeiro aos poucos. Depois de repente. Mudei o meu ‘escritório’ que sendo improvisado pode andar de um lado para o outro. Mudei-me talvez para me imaginar noutro lugar", começou por declarar o apresentador, que tem aproveitado o tempo em casa para estudar os concorrentes do novo 'Big Brother'", afirmou.

"Estou a estudar vidas de pessoas e é impressionante como na vida de tanta gente onde, aparentemente não existe nada em comum, se repara de repente que são todas unidas pelo mesmo fio. Elas e nós", acrescentou, referindo-se ao perfil dos vários concorrentes do formato, cuja data de estreia foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus.

Quanto ao look escolhido para este dia de quarentena em casa, podemos dizer que o apresentador optou por um visual caseiro ao estilo pijama. "Não liguem à mistura de padrões que tenho em cima. É a força do costume caseiro", brincou.

