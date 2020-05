A morte de George Floyd às mãos da polícia, acontecida ontem (dia 27) nos Estados Unidos, criou uma onda de indignação no país e nã só. Por cá, já foram várias as celebridades que se manifestaram quanto ao assunto, aproveitando para refletir sobre o racismo, considerado uma das motivações deste falecimento.

Na sua conta de Instagram, Heitor Lourenço publicou um vídeo onde aborda esta questão.

"É possível que nos dias de hoje, que temos coisas tão chiques, tão sofisticadas, que somos tão espertos, a tecnologia avançadíssima, por outro lado temos problemas complicados que não conseguimos controlar como é o caso deste vírus. Depois há gente que gasta a sua energia a fabricar diferenças, nomeadamente, diferenças com base no tom da pele e com base nessa diferença inflige um sofrimentos atroz ao seu semelhante", começa por dizer.

"O que se passou ontem soube-se, ficou gravado, mas infelizmente passa-se a qualquer hora. Mas não vou aqui perder tempo a destilar ódio e zangas. Prefiro me comprometer cada vez mais a fazer parte da mudança de um mundo melhor. E que essa gente que faz esses atos possa ganhar um bocadinho de esclarecimento para os deixar de fazer", continua.

"E sabem porquê? Porque tal como o senhor Floyd, que foi brutalmente assassinado ontem, eu não consigo respirar", completa.

Veja o momento.

Leia Também: Antes de morrer, George Floyd gravou video a apelar ao fim da violência