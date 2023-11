Suzana Garcia confirmou esta sexta-feira, dia 3 de novembro, o seu regresso à TVI, notícia que o Fama ao Minuto já havia avançado ontem.

A advogada, num longo texto partilhado no Instagram, começou por lembrar a sua estreia no canal, em 2016, bem como as condições do convite que lhe foi feito nessa altura.

"Quando me abordaram em 2016 para entrar para a TVI. Recebi o convite com o desprendimento que me caracteriza, sem deslumbramento e com muitas reservas sobre a possibilidade de compaginar isso com a minha vida profissional e pessoal. Procuravam alguém corajoso, trabalhador, com uma carreira feita e sem papas na língua", escreveu, primeiramente, Suzana, numa publicação à qual o Fama ao Minuto teve acesso.

De seguida, Suzana recordou a sua participação no 'Você na TV'. "Mais tarde o convite do meu querido Manuel Luís Goucha, que sempre admirei desde a adolescência, levou mais de dois anos a ser aceite. Com a saída de Cristina Ferreira da TVI fui exortada a contribuir mais para o canal, assegurando audiências. Eu tinha tenho e terei sempre um dever moral para com quem me fez esse convite e abracei-o. Em plena Covid, enquanto muitos se escondiam nas suas casas, metiam férias inusitadas e cruzavam corredores com medo do outro fui, convidada para assegurar todos os dias a minha presença no 'Você na TV' e disse, sem capitulações: presente (mas não aceitando ir todos os dias)! E fi-lo porque era nossa obrigação, acompanhar, informar e entreter tantos e tantos portugueses, numa altura tão sombria e incerta das suas vidas. Desde que decidi sair da TVI - por minha absoluta e incontestável vontade (ao contrário de outros) - a minha vida catapultou para outras missões que não abandonarei jamais, nomeadamente a nossa Amadora cidade onde vivo que viu os meus filhos nascerem e onde estou vereadora".

Já perto do fim do texto, Suzana explicou os detalhes deste novo convite. "Quando, há um par de semanas, surpreendentemente me contactaram novamente, de forma muito sincera e carinhosa, para eu regressar, fiz apenas uma só pergunta essencial: 'Diga-me porque razão será necessária a minha presença para eu perceber se faz sentido ou não' e disseram-me que a casa que me viu nascer para o meio televisivo; que me catapultou para a mais nobre missão da minha vida (a Amadora); Onde tanto aprendi, cresci e fiz amizades que levarei pela vida a fora; Que nunca cerceou a minha liberdade de expressão; Essa casa, que sempre estimei, precisava de aumentar audiências. De facto, no tempo em que ali tinha estado, a parte final do programa era invariavelmente a que mais tinha audiências, o que deixou de suceder... e entenderam, lá 'em cima', que o meu contributo seria importante para ultrapassar essa situação. E eu, em face dessa razão, porque sou grata a quem bem me fez - a TVI - decidi arregaçar mangas e de peito aberto aceitar o desafio ".

Para terminar, Suzana respondeu publicamente ao texto publicado ontem por Patrícia Cipriano, a advogada que optou por deixar o 'Dois às 10'. "No demais, não tenho evidentemente nenhuma responsabilidade nas opções de trazer mais esta ou aquela pessoa e/ou de declinar a presença desta ou daquela pessoa. Mas, com a frontalidade que me caracteriza, há uma coisa que tenho de dizer: uma vez que acabam a relação que tinham connosco, seja no que for, para partirem para outra, a culpa não é da outra. E é deselegante - para dizer o mínimo tentar depreciar a outra. Diz mais da que se deixou do que da que se escolheu... Pensava aqui com os meus botões, incidentalmente, que nunca quis ser, nem sou, nem serei vedeta. Mas depois recordei-me: não é vedeta quem quer. É vedeta quem pode. Por muito desconforto que isso cause a quem não obstante os esforços, nunca tenha lá chegado. No demais, tal como tive o cuidado de dizer, pessoalmente, em chamada telefónica que lhe fiz. desejo à Patrícia Cipriano o melhor desta vida. E não me dirijo a ela como Ilustre, ou Colega, ou Advogada ou companheira de painel. Faço-o como Pessoa. Como Mulher. Porque o demais não me define e não me limita. Tudo o resto, fica na espuma dos dias e o vento carrega como pó que somos".

