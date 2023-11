Suzana Garcia ainda não regressou à TVI e já provocou estragos. A contratação da advogada levou a que outra advogada que pertencia ao painel de comentadores da atualidade criminal do 'Dois às 10' decidisse, dessa forma, abandonar o formato.

Patrícia Cipriano, em virtude de algumas notícias que foram veiculadas nesse sentido, decidiu emitir um comunicado onde esclarece os motivos que a levaram a abandonar o programa.

"Em face das notícias que várias publicações veicularam na tarde de hoje, entendo que quem me ouviu e leu durante estes três anos de comentadora do programa 'Dois às 10', merece alguns esclarecimentos sobre a minha saída do apontado programa", começou por escrever Patrícia Cipriano numa publicação feita no Instagram.

"Deste modo: A decisão da TVI de voltar a contratar a minha I.Colega, Dra. Suzana Garcia, é totalmente legítima. As empresas trabalham em função de resultados e, no caso das televisões, de audiências. A minha profissão é, e será sempre, a advocacia e, nenhuma audiência me fará passar de advogada a vedeta, que, aliás, nunca fui ou desejei ser. A descrição, competência e lealdade às soluções jurídicas tecnicamente corretas, são características inarredáveis de um bom advogado ou advogada. Essa dignidade da profissão obrigou-me sempre a manter um perfil que talvez não seja aquilo que um programa de entretenimento procura. A minha I.Colega Dra. Suzana Garcia será certamente muito bem sucedida, e eu, só posso desejar-lhe um ótimo regresso às manhãs da TVI", acrescentou, logo depois, a advogada.

Por fim, Patrícia Cipriano escreveu: "Terei muitas, mas mesmo muitas saudades, da Maria Botelho Moniz, do Cláudio Ramos e de todos os meus colegas de painel. Adorei trabalhar com todos e sei que a nossa amizade irá perdurar ao longo dos anos. Quando um ciclo termina, outro começa. Comigo, sempre foi assim. E eu aceito, como aceitei a doença ou outras mudanças que a vida me impôs".

Leia Também: Suzana Garcia e Cristina Ferreira juntas no mesmo programa da TVI