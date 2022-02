Susana Dias Ramos, comentadora do 'Big Brother Famosos', na TVI, fez uma sentida publicação onde reflete sobre a atual crise vivida na Ucrânia, após a invasão russa.

O assunto é particularmente pessoal para a comunicadora, uma vez que a ama que cuida do filho é ucraniana, algo a que não conseguiu ficar indiferente.

"A Ucrânia, que abraça o meu filho desde o dia que ele nasceu e que abraça a minha vida há mais de uma década! A Ucrânia que tem sorriso espontâneo e brinca a todo o segundo. A Ucrânia que cuida de mim, da minha família… mas cuida com alma. Cuidou de mim nos melhores momentos que tive mas cuidou ainda melhor quando o meu chão fugiu há 2 anos atrás… e, sem forças, cuidou hoje, enquanto se movimentava devagar para ver o fato de Carnaval que o Salvador levou para a escolinha", nota.

"Por cada movimento deixava uma lágrima fugir e movia-se um pouco mais devagar como se alguém lhe espetasse faças em todo o corpo! 'Menino Salvador está lindo - dizia. É arco-íris Susana, não vai ficar nada bem!'. Enquanto tentava segurar toda a dor dentro dos olhos! Pediu para tratar da roupa, dois pisos estrategicamente abaixo. Estar sozinha e lá foi… foi mais forte que eu, ir ouvi-la sem entender uma palavra de ucraniano e ela lá falou, muito pouco", descreve.

"Desligou o telefone e sinto-lhe o ar a sufocar o peito, sinto-a desesperada, ouço-a chorar, e eu escondida e sentada nas escadas chorei para que ela não visse! Não tinha palavras para lhe dar. Mas tenho amor, amor à Ucrânia que ama o meu filho como se fosse dela, que não sabe estar longe dele, nem ele dela! Tenho amor a esta Ucrânia que cuida do meu filho! Esta Ucrânia é minha se está dentro do coração do meu filho mais minha é, nossa!", continua.

"E se a Ucrânia está dentro do coração da minha, nossa Luba, então aqui também nós temos Ucrânia no coração. Esta guerra atacou o coração da minha casa. A cada 'minha Ucrânia... ah minha Ucrânia, família, como vai ser?'. Eu só juro a pés juntos que vou encontrar um jeito. Ah se vou. Porque defendo a minha família! E a Luba, se traz a Ucrânia no peito, então, também nos a amamos!", completa.

