Susana Dias Ramos quis esclarecer os seus seguidores do Instagram sobre a perda de peso que tem vindo a sofrer nos últimos meses, disponibilizando-se a responder a questões sobre o tema.

A psicóloga e comentadora do 'Big Brother' revela que inicialmente recorreu ao método Pronokal e desta forma eliminou logo 6 kg.

Depois com a ajuda de uma alimentação equilibrada, uma dieta consistente e algumas regras ficou cada vez mais perto do seu objetivo final: voltar ao peso que tinha antes de um distúrbio hormonal ter feito subirem os números na balança.

Quanto ao total do peso perdido até aqui, a resposta é perentória: "Apesar de me tratarem como se fossem 30 quilos, nem metade foi. Uns 12/14, por aí. Para chegar ao meu peso ideal faltam mais 5, mas não sei se consigo lá chegar. Assim, se ficarmos aqui quietinhas na balança já estamos felizes".

Susana explica que "nunca tinha tido tanto peso" como antes de iniciar este processo e que foi a primeira vez que precisou de adaptar as suas rotinas a uma dieta "por uma questão mais de saúde do que de vaidade".

A psicóloga disponibilizou-se ainda a revelar algumas das dicas que fizeram a diferença no seu processo de perda de peso, como por exemplo quantas refeições faz ao longo do dia. "Tomo pequeno almoço, lanche a meio da manhã, almoço, dois lanches durante a tarde, jantar e, dependendo se me deito às 23h00 ou às 03h00, ceia. Lanches e ceia leves", conta.

Veja esta e outras respostas de Susana Dias Ramos nas fotos disponíveis na galeria.

