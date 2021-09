Depois de ter assinalado no Instagram o aniversário do seu casamento com Pedro Rodrigues, Susana Dias Ramos voltou a recorrer à mesma rede social para comemorar mais uma data especial.

Esta segunda-feira, 20 de setembro, os pais completariam 47 anos de união, data que não foi esquecida.

Numa publicação onde recorda o falecido pai, a psicóloga e comentadora da TVI destacou o amor que sempre uniu os pais.

"Há 47 anos juntaram-se duas almas imperfeitas que criaram uma família quase perfeita! Não tiveram um casamento de sonho, não tiveram uma vida fácil, não viveram um conto de fadas mas tiveram muito, mas muito mais que isso! Tiveram aquilo que eu aprendi que era um casamento... amor, respeito, companheirismo, amizade e, acima de tudo, verdade", começou por escrever.

"Desse amor nasci eu, que me orgulho de ter os melhores pais do mundo e do que me ensinaram nasceu o Salvador que resume tudo o que me mostraram... Parabéns aos meus pais que me mostraram que a vida a dois é mesmo por todos os dias da nossa vida… São 47 de amor… Dois de saudade", rematou.

