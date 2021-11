Susana Dias Ramos assinalou publicamente o aniversário da mãe, que completa mais um ano de vida esta sexta-feira, 12 de novembro.

No Instagram, a psicóloga e comentadora do 'Big Brother' destacou algumas imagens da progenitora, dedicando-lhe ainda carinhosas palavras.

"Foi no ventre dela que tudo começou! Ela desejou-me junto com o meu pai! Eu fui criada, fruto de amor, amada desde o primeiro segundo! Foi porque ela me quis que tudo aconteceu! Foi porque ela me imaginou que eu nasci! Foi porque ela me cuidou que eu cresci! Foi porque ela me apoiou que eu fiz nascer outra vida! Foi porque ela o amou desde o primeiro segundo que ele é tão completo! Foi porque ela nunca descuidou que somos uma família... e ela faz anos hoje", começou por escrever.

"A minha mamã, a minha força, a minha vida inteira... a maior guerreira que eu conheço! Parabéns mamã, vovó... És a pessoa que eu mais amo na vida inteira", rematou.

