Susana Almeida foi a vice-campeã da primeira edição do 'Big Brother', da qual Zé Maria foi o grande vencedor, e esteve este sábado no 'Dois às 10' para recordar essa experiência, numa altura em que se assinalam 23 anos desde a primeira emissão do programa, que foi para o ar pela primeira vez a 3 de setembro de 2000.

Em conversa com Idevor Mendonça e Mafalda Castro, a ex-participante revela o que a levou a inscrever-se no programa.

"Na altura eu estava desemprega e foi uma teima com o meu ex-namorado [na altura namorado]", começou por contar, revelando que viram o anúncio para a inscrição passar em rodapé na televisão, tendo o rapaz dito que aguentaria quatro meses fechado numa casa.

"Se tu aguentas, eu também. Peguei no telefone e fiz a inscrição. Passado uma semana começo a receber questionários, a ser chamada para entrevistas", partilhou Susana.

Leia Também: "Sabia que ia ser conhecida, mas não que as pessoas deliravam tanto"