Bárbara Parada, ex-concorrente do 'Big Brother', esteve no 'Dois às Dez' e falou sobre a vida após deixar a 'casa mais vigiada do país'.

Barbara Parada esteve esta manhã no 'Dois às Dez' e antes de entrar em estúdio falou um pouco sobre como tem sido a sua vida depois de sair do 'Big Brother', tendo participado na edição de 2022. "A minha vida depois da casa tem sido ótima, aos poucos estou a começar a voltar ao normal. Não estava à espera de ter tanto impacto. Sabia que ia ser conhecida, mas não sabia que as pessoas deliravam tanto", começou por dizer. "A nível de trabalho está a ser muito bom também. O que eu queria, que era visibilidade nas redes sociais, consegui e portanto agora é continuar a trabalhar", acrescentou ainda, sendo depois questionada sobre que conselho daria aos futuros concorrentes do reality show. "O maior conselho que eu posso dar é para irem com confiança em vocês mesmos. Para entrarem num reality show têm que estar muto cientes da pessoa que vocês são, e portanto irem para lá com confiança, divertirem-se ao máximo. É uma experiência única e vai ser a mais especial da vossa vida. Aproveitem e desfrutem, acima de tudo", concluiu. Leia Também: TVI 'juntou' Bárbara Parada e Miguel Vicente e o resultado foi este