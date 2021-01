Entre utentes e funcionários da instituição, há mais de uma dezena de infetados. "Existe um surto de COVID-19 na Casa do Artista", confirmou fonte da associação Apoiarte, que gere o lar de artistas, em declarações exclusivas à revista TV 7 Dias. De acordo com a edição desta semana da publicação, hoje nas bancas, as atrizes Adelaide João e Cecília Guimarães e a violinista Ema Araújo testaram positivo ao SARS-CoV-2, o coronavírus na origem da pandemia. O resultado do primeiro teste da atriz Elisa Lisboa foi inconclusivo.

O ator António Cordeiro, a fadista e atriz Anita Guerreiro e a cantora Maria José Valério testaram negativo nas primeiras análises feitas na instituição. "Fomos, infelizmente, surpreendidos por testes positivos entre os residentes e funcionários. Foram, de imediato, tomadas todas as precauções e directrizes indicadas pelas diversas entidades competentes", confirmou, entretanto, a direção da Casa do Artista, em Lisboa, em comunicado. As atrizes Lourdes Norberto e Manuela Maria são outras das utentes do lar.