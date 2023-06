A TVI anunciou os nomes do elenco de 'Morangos com Açúcar' em duas fases mas, ainda assim, há surpresas que ficaram por revelar. O Fama ao Minuto apurou que a série irá contar com mais uma estrela bem conhecida do público português, que ainda assim se tornou famoso pela participação em novelas de renome da estação brasileira Globo.

Trata-se de Marcello Antony, de 58 anos, que em Portugal já havia integrado a trama 'Valor da Vida', da TVI.

Marcello tem no nosso país um restaurante, chamado Maria Escandalosa, e ao que se sabe também é em Portugal que tem vivido nos últimos tempos.

O rosto do artista ficou a descoberto numa partilha feita por Sara Barradas nas stories do Instagram, embora não se saiba ainda se a participação de Marcello Antony neste projeto será de longa ou de curta duração.

Até ao momento, a TVI mantém em segredo esta novidade.

Vale lembrar que 'Morangos com Açúcar' estreia no último trimestre deste ano. A série conta ainda com nomes de luxo como Margarida Corceiro, Rita Pereira, Sara Barradas, Sérgio Praia, Fernanda Serrano e Pedro Teixeira.



© Instagram/Sara Barradas



