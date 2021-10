A responsável pelas armas nas gravações do filme ‘Rust’, onde Alec Baldwin matou acidentalmente a colega Halyna Hutchins, desconhece a origem das balas reais com que estava carregada a arma do ator.

De acordo com um comunicado de Hannah Gutierrez, avançado pelos advogados da jovem à NBC News, a responsável diz que a segurança é a sua principal prioridade e diz querer esclarecer “mentiras” que têm sido avançadas pelos meios de comunicação social.

“Em última análise, este set nunca teria sido comprometido se munição real não fosse introduzida. Hannah não tem ideia de onde vieram as balas reais", diz o comunicado.

"Hannah e o aderecista tiveram controlo sobre as armas e ela nunca testemunhou ninguém a disparar balas reais com essas armas e nem seria permitido", descreve ainda o comunicado, de acordo com a NBC.

Dois membros da equipa do filme de Nicolas Cage, ‘The Old Way’, o primeiro projeto de Gutierrez, disseram à CNN que sentiram que a jovem de 24 anos foi imprudente no projeto.

A defesa de Gutierrez culpa a produção por falhas de segurança, dizendo que a responsável pelas armas foi contratada para realizar dois trabalhos no filme e não poderia concentrar-se exclusivamente nos seus deveres como armeira.

"Ela lutou por treinar, dias para manter as armas e tempo adequado para se preparar para o tiroteio, mas foi derrotada pela produção e seu departamento", diz o comunicado.

