Morreu o modelo Nyima Ward, filho da supermodelo dos anos 90 Trish Goff e do 'ex' Aaron Ward. Tinha 27 anos.

No seu obituário, pode ler-se, segundo a People: "Nyima Lee Ward, de Ocala, Flórida, veio a este mundo no dia 2 de janeiro de 1997, destinado a viver a vida à sua maneira. Ele partiu no dia 29 de maio de 2024".

A causa da morte do também modelo não foi, até à data, revelada.

No Instagram, o maquilhador Aaron de Mey lamentou a partida de Nyima e destacou algumas imagens do modelo, deixando sentidas condolências à família.

