Helena Christensen, supermodelo doa anos 90, surpreendeu os seguidores esta semana com duas imagens em que aparece em biquíni... no meio da neve.

Sem medo do frio, a dinamarquesa enfrentou as baixas temperaturas descalça na companhia do cão. E chamou também a atenção ao exibir a silhueta de sonho que preserva aos 52 anos.

Curioso? Veja abaixo.

