O Dia do Pai comemora-se amanhã, dia 19 de março, contudo, parece que Diana Chaves decidiu adiantar-se à data e fazer uma homenagem ao companheiro, César Peixoto.

Na sua conta de Instagram, Diana Chaves partilhou um retrato no qual César aparece com os dois filhos: Rodrigo, de 14 anos, fruto do seu anterior relacionamento com Isabel Figueira e ainda Pilar, de 10, filha que a apresentadora e o ex-atleta têm em comum.

Na legenda da publicação escreveu: "Super pai", mostrando-se orgulhosa.

Ora veja.

Leia Também: Diana Chaves revela retrato único de César Peixoto com a filha