Steve Carell celebra o seu 60.º aniversário esta terça-feira, dia 16 de agosto.

O ator, eternamente lembrado pela interpretação do personagem 'Michael Scott' na série 'The Office', também regista no seu percurso trabalhos enquanto realizador, produtor, dobrador e humorista.

Na lista dos seus papéis mais emblemáticos não pode faltar ainda o 'Andy' de 'Virgem aos 40', o 'John du Pont' de 'Foxcatcher' e o 'Dan' de 'O Amor e a Vida Real'.

Leia Também: Jojo Todynho celebra um ano de namoro meses após ter-se casado